Grande Fratello Vip 2026: la data di partenza e le prime indiscrezioni sui concorrenti

Il Grande Fratello Vip sarebbe pronto a tornare a settembre con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ecco le indiscrezioni su partenza, durata e cast.

Tra le indiscrezioni emerse sui Palinsesti Mediaset della prossima stagione ce n’è una destinata ad attirare l’attenzione degli appassionati di reality. Secondo quanto anticipato da DavideMaggio.it, il Grande Fratello Vip sarebbe pronto a tornare già nel mese di settembre con una nuova edizione.

Il Grande Fratello Vip si prepara al ritorno: le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset

Se le informazioni dovessero essere confermate, alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, che proseguirebbe così il suo percorso alla guida del reality. Al suo fianco dovrebbero essere riconfermate anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, già opinioniste nell’ultima edizione del programma. Quest’ultima, nel frattempo, è impegnata con le registrazioni della nuova stagione de L’Isola dei Famosi.

A riportare l’anticipazione è il portale, che scrive:

“Il programma si ripresenterà con la stessa squadra dell’edizione conclusasi a maggio con la vittoria di Alessandra Mussolini… Dunque, Ilary Blasi alla conduzione (sarà la sua quinta edizione) con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste…”.

Quando dovrebbe partire il reality

Oltre alla squadra che dovrebbe tornare al timone del programma, emergono anche le prime indicazioni sulla data di debutto.

Sempre secondo DavideMaggio.it, Mediaset starebbe valutando due possibili collocazioni nel palinsesto. La nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe infatti prendere il via lunedì 14 settembre oppure lunedì 21 settembre, andando come di consueto in onda in prima serata su Canale 5.

Il portale precisa:

“La partenza è al momento prevista il 14 o il 21 settembre…”

Anche la durata sarebbe già stata definita. L’obiettivo sarebbe quello di proporre un’edizione più compatta rispetto ad alcune stagioni del passato, con una permanenza in onda di circa due mesi e mezzo, pur lasciando aperta la possibilità di eventuali modifiche.

A questo proposito si legge:

“Dovrebbe protrarsi per circa due mesi e mezzo salvo proroghe…”

Il cast di concorrenti sarebbe già stato definito

Resta invece ancora avvolto dal riserbo il capitolo dedicato ai concorrenti. Per il momento non sono trapelati nomi ufficiali e Mediaset non ha confermato alcuna indiscrezione sul cast.

Eppure, secondo quanto riferisce ancora DavideMaggio.it, i protagonisti della prossima edizione sarebbero già stati selezionati e la scelta sarebbe stata portata avanti lontano dai riflettori.

Il portale afferma infatti:

“Vipponi già scelti e speranza di vedere crescere gli ascolti…”

Se così fosse, l’attesa riguarderebbe soltanto l’annuncio ufficiale dei concorrenti che entreranno nella Casa. Sarà allora possibile scoprire quali volti dello spettacolo avranno accettato di mettersi in gioco e di confrontarsi con il giudizio del pubblico, oltre che con i commenti di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli durante le dirette.