Amici 26, stop al daytime? Pier Silvio Berlusconi svela come stanno le cose

Pier Silvio Berlusconi conferma cambiamenti per Amici 26 e anticipa una nuova evoluzione di This Is Me, affidata a Maria De Filippi e Silvia Toffanin.

La prossima stagione televisiva di Mediaset porterà diverse modifiche ai suoi programmi di punta e tra i titoli destinati a rinnovarsi c’è anche Amici. A confermarlo è stato Pier Silvio Berlusconi, intervenuto durante la presentazione dei palinsesti 2026-2027, dove ha parlato dei progetti futuri dell’azienda e delle produzioni più seguite di Canale 5.

Da settimane circolano indiscrezioni sul talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Si è parlato di possibili cambiamenti nella struttura del programma, dell’eventuale eliminazione del daytime (secondo Gabriele Parpiglia), di una diversa organizzazione della casetta e perfino di un cast composto da concorrenti già conosciuti dal pubblico. Al momento, però, queste ipotesi non hanno trovato conferme ufficiali.

L’unico elemento certo riguarda proprio le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, che ha ribadito la piena fiducia nei confronti della conduttrice e del lavoro svolto dalla società Fascino.

Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato:

“Ci saranno sicuramente delle novità, se ne sta occupando la signora, nonché grandissima professionista della televisione italiana e di Mediaset, Maria De Filippi. Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto. Io non ne so assolutamente niente”.

Amici 26 si prepara a una nuova fase, la conferma arriva da Pier Silvio Berlusconi

Non è la prima volta che Pier Silvio Berlusconi sottolinea l’autonomia creativa concessa a Maria De Filippi. Negli anni ha più volte evidenziato la qualità del suo lavoro e la capacità della sua squadra di realizzare programmi capaci di conquistare il pubblico.

Anche nelle ultime stagioni le produzioni firmate Fascino hanno continuato a ottenere risultati importanti. Tra queste spicca Temptation Island, che anche quest’anno ha raccolto ascolti molto elevati in prima serata, confermandosi uno dei programmi più forti dell’estate televisiva.

Nel caso di Amici, il rinnovamento arriva dopo un’edizione che ha registrato dati leggermente inferiori rispetto alla stagione precedente. Un andamento che potrebbe aver spinto gli autori a valutare alcune modifiche in vista della ventiseiesima edizione, pur senza snaturare un format che continua a rappresentare uno dei pilastri del palinsesto Mediaset.

Cambia anche This Is Me, allo studio una nuova versione del format

Le novità non riguarderanno soltanto Amici. Anche This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin, è destinato a evolversi.

Lo show era nato come uno speciale dedicato agli ex allievi di Amici, ma nel tempo ha ampliato il proprio racconto coinvolgendo personaggi del mondo della musica, della televisione, dello sport e del cinema. Un percorso che ora potrebbe proseguire con una formula ulteriormente rinnovata.

A spiegarlo è stato ancora Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato come il progetto sia già al centro del lavoro delle rispettive squadre autoriali.

L’amministratore delegato di Mediaset ha spiegato:

“Ci stanno lavorando Maria De Filippi e Silvia Toffanin con le loro squadre. Stanno lavorando a un’ulteriore evoluzione del format che celebrerà il talento a 360 gradi”.

Per il momento non sono stati forniti dettagli sulle modifiche in arrivo, ma le dichiarazioni di Berlusconi confermano che sia Amici 26 sia This Is Me arriveranno nella nuova stagione con una veste in parte rinnovata. Sarà quindi necessario attendere le prossime settimane per capire quali saranno, concretamente, le novità pensate dalle squadre guidate da Maria De Filippi.