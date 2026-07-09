Palinsesti Mediaset 2026-2027, prime indiscrezioni: Grande Fratello Vip, Isola e nuovi volti

Mediaset prepara la nuova stagione televisiva 2026-2027 tra ritorni attesi, nuovi arrivi e trattative ancora aperte. In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti, emergono le prime indiscrezioni su Canale 5, Rete 4 e Italia 1: dal ritorno del Grande Fratello Vip alla nuova Isola dei Famosi, passando per tutti i nuovi volti attesi.

Le anticipazioni arrivano da Davide Maggio e Affari Italiani, che hanno svelato i primi dettagli sulla prossima stagione del Biscione.

Grande Fratello Vip torna a settembre

Tra le novità più attese dei palinsesti Mediaset 2026-2027 c’è il ritorno del Grande Fratello Vip. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il reality dovrebbe ripartire già a settembre, con una data al momento prevista tra il 14 e il 21 settembre.

Il programma dovrebbe durare circa due mesi e mezzo, salvo eventuali proroghe legate agli ascolti. I concorrenti vip sarebbero già stati scelti e l’obiettivo di Mediaset sarebbe quello di rilanciare il format dopo le ultime stagioni non sempre semplici sul fronte auditel.

Isola dei Famosi verso una versione low cost

Dopo il Grande Fratello Vip dovrebbe arrivare anche la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality, secondo le indiscrezioni, sarebbe previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, quindi dopo la conclusione del GF Vip.

La nuova Isola dei Famosi sarà condotta da Selvaggia Lucarelli con Alvin. La grande novità riguarderebbe soprattutto la formula: una versione più economica, senza diretta e senza studio a Cologno Monzese.

Davide Maggio parla di una Isola “del tutto rinnovata”, ambientata nelle Filippine e pensata “on the beach”, con un’impostazione più leggera rispetto al passato.

“Via la diretta e via lo studio a Cologno. Un po’ come è stato fatto due anni fa con La Talpa, poi chiusa per bassi ascolti”, si legge sul blog televisivo.

#IsolaDeiFamosi su Canale 5 a fine anno o inizio 2027 C’è incertezza sul reality affidato a Selvaggia Lucarelli e Alvin. Parola d’ordine: scongiurare un’altra Talpa https://t.co/jbnNYhF3yo — Davide Maggio (@davidemaggio) July 8, 2026

Milo Infante a Mediaset: doppio impegno su Rete 4

Una delle novità più rilevanti della stagione Mediaset 2026-2027 riguarda Milo Infante. L’ex volto di Rai 2 approda a Mediaset e, secondo le anticipazioni, avrà un doppio impegno su Rete 4.

Il conduttore, indicato anche come condirettore di VideoNews, dovrebbe guidare un programma quotidiano dal lunedì al venerdì, in onda dalle 11 alle 13, a cavallo del TG4 delle 11.55.

La partenza sarebbe fissata per lunedì 24 agosto, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e abituare il pubblico di Rete 4 a una nuova presenza nella fascia del mattino.

“Milo Infante a Mediaset è certamente la novità più interessante della stagione televisiva 2026/2027”, scrive Davide Maggio.

Per Infante è previsto anche un impegno in prima serata. Il conduttore dovrebbe occupare il martedì sera di Rete 4, serata lasciata libera da Bianca Berlinguer, che si sposterebbe al mercoledì.

Alessandro Cattelan e Mediaset, trattative riprese

Nei palinsesti Mediaset 2026-2027 potrebbe trovare spazio anche Alessandro Cattelan. Dopo l’esperienza nel serale di Amici, il conduttore sarebbe nuovamente in trattativa con l’azienda di Cologno Monzese.

Davide Maggio spiega che i contatti tra Cattelan e Mediaset sarebbero ripresi dopo l’intesa mancata della scorsa stagione. Il nodo, all’epoca, avrebbe riguardato l’assenza di un format definito e di condizioni contrattuali chiuse.

“Tra Alessandro Cattelan e Mediaset non è ancora finita”, si legge sul sito. L’azienda e il conduttore starebbero valutando diversi format insieme ad alcune case di produzione, con l’obiettivo di trovare il progetto giusto da affidargli.

Tommaso Labate, stop al prime time su Rete 4

Tra le anticipazioni riportate da Affari Italiani c’è anche il futuro di Tommaso Labate. Il suo Realpolitik non dovrebbe proseguire in prime time, ma si sposterebbe nell’access time di Rete 4.

Il programma dovrebbe andare in onda il venerdì, il sabato e la domenica, in una versione completamente rinnovata. In particolare, Labate avrebbe conquistato anche l’access del venerdì sera, come traino a Quarto Grado.

“Stop al prime time per il suo Realpolitik, che conquista però l’access time di venerdì, sabato e domenica di Rete 4”, scrive Affari Italiani.

Palinsesti Mediaset 2026-2027, cosa aspettarsi

La nuova stagione Mediaset sembra quindi muoversi su più fronti: il ritorno dei reality, il rafforzamento di Rete 4 con nuovi volti e una possibile apertura a conduttori trasversali come Alessandro Cattelan.

Il Grande Fratello Vip dovrebbe aprire la stagione già a settembre, mentre L’Isola dei Famosi potrebbe arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 con una formula profondamente rivista. Su Rete 4, invece, l’arrivo di Milo Infante e il riposizionamento di Tommaso Labate confermano la volontà di ridefinire alcune fasce chiave del palinsesto.

La presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 2026-2027 chiarirà programmi, date, conduttori e collocazioni definitive.