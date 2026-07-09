Cantanti Battiti Live, i nomi della seconda puntata del 9 luglio: chi si esibisce e dove vederlo

Giovedì 9 luglio nuovo appuntamento con Tim Battiti Live su Canale 5: Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia da Trani con Emma, Irama, The Kolors e tanti altri ospiti.

Torna giovedì 9 luglio, in prima serata su Canale 5, Tim Battiti Live. Alla conduzione ci sono di nuovo Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, per il secondo appuntamento della stagione dal palco sul mare di Trani.

Sul palco pugliese sfileranno le hit del momento con i loro interpreti, mentre a impreziosire la puntata arrivano le esclusive performance on the road, girate questa settimana a Manfredonia e Martina Franca.

Gli ospiti della seconda puntata di Battiti Live

Nel cast di questa serata si alterneranno: Emma, J-Ax, Irama, Samurai Jay, The Kolors e Merk & Kremont, Serena Brancale, Delia e Levante, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Ermal Meta e TrigNO, Raf, Clara e Sangiovanni, Cristiano Malgioglio, Paola Iezzi, Sarah Toscano, Tim Kamrad, Gaia, Aiello e Michele Bravi.

La regia della trasmissione è firmata da Luigi Antonini.

Dove vedere Battiti Live 2026 e prossimi appuntamenti

La seconda puntata va in onda stasera alle 21:30 su Canale 5, con chiusura prevista intorno alle 0:40, dopo oltre tre ore di musica dal vivo. Chi preferisce lo streaming può seguire l’evento in diretta su Mediaset Infinity, dove le puntate restano disponibili anche on demand nei giorni successivi.

L’appuntamento con Battiti Live si ripete ogni giovedì: le prossime puntate sono fissate per il 16 e 23 luglio, fino al gran finale del 30 luglio.