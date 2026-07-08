Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari

Mario Adinolfi arrestato dalla Guardia di Finanza: il leader del Popolo della Famiglia è ai domiciliari con le accuse di truffa ed evasione fiscale nell’inchiesta sulla “scommessa collettiva”.

Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia si trova agli arresti domiciliari con le accuse di truffa ed evasione fiscale, nell’ambito di un’indagine che ruota attorno al controverso sistema della cosiddetta “scommessa collettiva”.

Mario Adinolfi è stato arrestato

Secondo quanto riportato da la Repubblica, gli investigatori contestano ad Adinolfi un presunto sistema che avrebbe provocato un danno economico vicino ai 5 milioni di euro. A questa cifra si aggiungerebbe una presunta evasione fiscale di circa 400 mila euro.

Al centro dell’inchiesta c’è il meccanismo della “scommessa collettiva”, già finito in passato sotto i riflettori della trasmissione televisiva Le Iene. Secondo l’ipotesi accusatoria, attraverso questo circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Tuttavia, sempre secondo gli inquirenti, diversi partecipanti non avrebbero mai recuperato le somme investite.

Le indagini e gli arresti domiciliari

L’indagine avrebbe preso forma anche grazie alle denunce presentate da alcuni investitori che sostengono di aver perso i propri risparmi o di aver recuperato soltanto una parte del denaro versato. Le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza, tra accertamenti bancari e fiscali, hanno portato infine all’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del giornalista.

Al momento, le accuse mosse nei confronti di Mario Adinolfi sono ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria e il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Saranno i successivi sviluppi dell’inchiesta a chiarire l’eventuale fondatezza delle contestazioni formulate dalla Procura di Roma.