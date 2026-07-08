Francesco Renga, lite in aereo: la nota di Ryanair, “Tolleranza zero per i passeggeri molesti”

Dopo la discussione avvenuta a bordo del volo Brindisi-Orio al Serio che ha coinvolto Francesco Renga, Ryanair ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione.

Francesco Renga, nella giornata di ieri, è stato il nome più cliccato del web per via di un presunto litigio a bordo di un aereo della compagnia Ryanair.

La notizia, diffusa dal Quotidiano Nazionale, ha fatto in breve il giro del web e il video, dove si vede chiaramente Francesco Renga uscire fuori dall’aereo, ha generato una “spaccatura” online tra chi dice che non sia lui e chi (i fan) accusa la stampa di diffondere fake news.

Francesco Renga, lite in aereo: Ryanair interviene con una nota stampa

Tuttavia, pare che la notizia sia vera, in quanto, se l’ufficio stampa di Renga si è trincerato dietro il silenzio, quello di Ryanair ha confermato l’accaduto con una nota stampa piuttosto precisa:

“L’equipaggio di questo volo da Brindisi a Milano Bergamo ha richiesto anticipatamente l’assistenza della polizia dopo che un passeggero ha tenuto un comportamento molesto a bordo prima della partenza. L’aeromobile è rientrato alla piazzola, dove è stato raggiunto dalla polizia, e il passeggero è stato sbarcato. Ryanair applica una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti dei comportamenti scorretti dei passeggeri e continuerà ad adottare azioni decise per contrastare i comportamenti indisciplinati a bordo, garantendo che tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio possano viaggiare in un ambiente rispettoso e privo di stress, senza inutili disagi”.

Un momento di nervosismo ci sta, è umano e capita a tutti quanti (vip e non), tuttavia, a questo punto sarebbe interessante sentire anche la versione dei fatti secondo Renga: vedremo se deciderà di parlare oppure no.

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Cosa ha scritto il Quotidiano Nazionale

“Un volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio, quello di ieri, domenica 6 luglio 2026, si è trasformato in un caso mediatico. Protagonista, secondo la ricostruzione di alcuni passeggeri, Francesco Renga, il noto cantante, sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo. Le prime tensioni sarebbero emerse già al gate d’imbarco, per una valigia ritenuta troppo ingombrante per la cabina. Il cantante avrebbe discusso animatamente con gli operatori, pagando poi la differenza per il bagaglio. Mentre poco prima al check-in, raccontano alcuni presenti, si sarebbe comunque fermato a fare foto con i passeggeri che lo avevano riconosciuto. Una volta a bordo, secondo la testimonianza raccolta, Renga si sarebbe seduto al posto assegnato e avrebbe avuto un atteggiamento nervoso nei confronti del personale di volo, lamentando il ritardo accumulato dal volo e arrivando a discutere anche con i passeggeri vicini. Quando uno steward avrebbe tentato di riportare la calma, il cantante lo avrebbe nuovamente insultato. È a quel punto, con l’aereo già in fase di rullaggio sulla pista, che l’equipaggio avrebbe deciso di fermarsi e rientrare al gate per far scendere Renga e il suo accompagnatore, ritenuti dal personale non nelle condizioni idonee per affrontare il volo. Alcuni passeggeri hanno ripreso la scena con lo smartphone: il video, in cui si vede il cantante che esce dal velivolo, è circolato sui social. Il disagio ha contribuito ad allungare ulteriormente i tempi di un volo già in ritardo di 30 minuti: l’aereo è infine decollato solo alle 00.30″.

Fonte: QN.