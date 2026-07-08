Lucia e Renato si sono lasciati? Movimenti social sospetti: cosa sta succedendo

Lucia e Renato dopo il Grande Fratello Vip si sono già lasciati? Ecco cosa sta succedendo sui social.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi avevano scelto di continuare a conoscersi anche lontano dalle telecamere. Nelle settimane successive al reality i due erano apparsi spesso insieme sui social, condividendo momenti della quotidianità e lasciando intendere che il loro rapporto stesse procedendo nel migliore dei modi.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa ha iniziato ad alimentare i dubbi dei fan. Alcuni messaggi pubblicati da Lucia su Instagram sono stati interpretati come il segnale di un periodo complicato, facendo nascere nuove ipotesi sul rapporto con l’ex gieffino.

Lucia e Renato si sono lasciati? Cosa sta succedendo

Attraverso alcune Instagram Stories, Lucia ha raccontato di essere pronta a partire per qualche giorno di vacanza in un luogo che considera particolarmente importante. Nel farlo ha spiegato che quel posto rappresenta per lei un rifugio emotivo, ricordando un momento difficile vissuto esattamente un anno fa.

L’ex concorrente del reality ha raccontato:

“Amici ciao! Stiamo andando ad allenarci perché domani partiamo. Andrò qualche giorno al mare, in un posto per me speciale, ci sono stata anche l’anno scorso in questo periodo, situazione emotiva simile ed è stata la mia isola felice!”

Poi ha aggiunto:

“Mi fa strano tornare ad allenarmi qui. L’anno scorso questo era il mio posto per mettere ordine ai pensieri, emotivamente ko e ho trovato un mio spazio qui. Ora un anno dopo succede ancora… così… sono sicura che l’universo voglia dirmi qualcosa!”

Le sue parole hanno subito acceso le interpretazioni dei follower. Molti hanno collegato quel riferimento al momento sentimentale che Lucia sta vivendo, pensando a una possibile crisi con Renato Biancardi.

La replica alle critiche sulla privacy

Le storie hanno generato anche numerosi commenti da parte di chi le ha fatto notare una presunta contraddizione. Secondo alcuni utenti, dopo aver chiesto maggiore riservatezza sulla propria vita privata, Lucia avrebbe scelto di affrontare comunque argomenti personali sui social.

L’ex gieffina ha risposto con decisione:

“Come ve lo spiego che farò e dirò sempre quello che mi va, quando mi va e come mi va? Perdete tempo, fiato ed energie!”

Successivamente ha aggiunto:

“Ma in quale contratto con i fans era scritto che una volta aver partecipato ad un reality dovessi usare i social per “lavoro” / “intrattenimento” e proporvi contenuti invece di poterli usare come mi pare come facevo prima?”

“Non stavo parlando di Renato”

Anche su X sono arrivate numerose domande. A chi le ha contestato di aver esposto troppo della propria vita privata, Lucia ha risposto:

“Perchè hai letto qualcosa che ti ha fatto entrare nella mia privacy? Ho messo qualche storia oggi per aggiornarvi ma giá mi avete fatto passare la voglia!”

Quando, invece, alcuni utenti hanno sostenuto che quei messaggi fossero riferiti proprio a Renato Biancardi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito questa interpretazione:

“Ma dove hai letto di Renato? Ho parlato di un disordine emotivo di 1 anno fa, che si è ripresentato.. non ho fatto riferimento a nessuna sfera sentimentale, vi ho messo delle storie per dirvi che mi stavo allenando dove mi sono allenata l’anno scorso… state azzeccando.”

Il dettaglio social che alimenta le indiscrezioni

Nonostante la precisazione di Lucia, le indiscrezioni non si sono fermate. Diversi utenti hanno infatti notato che l’influencer avrebbe smesso di seguire Renato Biancardi sui social, un particolare che per molti rappresenterebbe il segnale di un momento di distanza tra i due.

Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c’è anche quella legata a una recente cena di Renato insieme ad Adriana Volpe, reunion che secondo alcuni fan potrebbe aver contribuito ad alimentare tensioni. Al momento, però, si tratta esclusivamente di supposizioni nate sui social e nessuno dei diretti interessati ha confermato l’esistenza di una crisi.