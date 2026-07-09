Palinsesti Mediaset 2026/2027: GF Vip a settembre, Milo Infante al mattino e le parole su Barbara d’Urso

Dopo le indiscrezioni, i palinsesti Mediaset 2026/2027 prendono ufficialmente forma tra conferme, ritorni e nuove scommesse editoriali. Dalla ripartenza del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi al ruolo sempre più centrale di Milo Infante, fino al possibile futuro di Amadeus sulle reti del Biscione, Pier Silvio Berlusconi ha tracciato la nuova stagione televisiva nel corso della conferenza stampa di Cologno Monzese, raccontata da Fanpage.it.

Grande Fratello Vip torna a settembre con Ilary Blasi

Tra le novità più attese dei palinsesti Mediaset 2026/2027 c’è il ritorno del Grande Fratello Vip, previsto per settembre. Il reality ripartirà con la stessa squadra che ha convinto l’azienda: Ilary Blasi alla conduzione, affiancata in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Secondo quanto emerso durante la presentazione, Mediaset non esclude neppure una seconda edizione del GF Vip nella primavera del 2027. Una possibilità che confermerebbe la volontà dell’azienda di puntare ancora sul reality, dopo una stagione evidentemente ritenuta positiva.

Selvaggia Lucarelli, in particolare, sembra essere uno dei volti su cui Mediaset intende investire maggiormente. Oltre alla presenza nel GF Vip, condurrà anche la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, prevista a inizio 2027. Pier Silvio Berlusconi ha commentato così il suo ruolo crescente in azienda: “Non mi sembra poco, va da sé che c’è volontà di continuare a guardare al futuro con lei”.

Milo Infante conquista il daytime con Ore 11

Grande attenzione anche per Milo Infante, che nella prossima stagione avrà un ruolo di primo piano. Il giornalista condurrà un nuovo programma del mattino dal titolo Ore 11, pensato proprio per occupare quella fascia oraria.

Non solo daytime: Infante avrà anche un programma in prima serata il martedì, ancora senza titolo definitivo. Una scelta che porterà a un cambio importante nella programmazione di Rete 4, con Bianca Berlinguer spostata al mercoledì.

Alla domanda su una possibile versione serale di Ore 11, Pier Silvio Berlusconi ha risposto con ironia: “Potrebbe essere una buona idea”, aggiungendo però che “per ora non è nei programmi”.

Bianca Berlinguer passa al mercoledì

Lo spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì rappresenta una delle mosse più significative del nuovo assetto Mediaset. La giornalista, secondo quanto dichiarato in conferenza, “si è fidata” dell’azienda e accetterà una collocazione particolarmente competitiva.

Nella nuova serata, Berlinguer si troverà infatti contro Tale e Quale Show di Carlo Conti, a sua volta spostato dal venerdì, e Il Tavolo di Fabio Fazio, che diventerà un format autonomo rispetto a Che tempo che fa.

Intrattenimento Mediaset: conferme e nuovi format

Sul fronte dell’intrattenimento, Mediaset conferma alcuni titoli forti della propria offerta. Torneranno Zelig, Il Milionario, Battiti Live e Scherzi a parte, insieme al blocco dei programmi prodotti da Maria De Filippi e Fascino: Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne, Temptation Island e Tu sì que vales.

A questi si aggiungono Verissimo e This is Me con Silvia Toffanin, considerati tra i prodotti più centrali anche per la loro forza social.

Tra le novità spicca Club dell’1% con Michelle Hunziker, adattamento di un format internazionale di successo. In arrivo anche El Desafio, ancora da assegnare.

Show evento: da Eros Ramazzotti a Gigi D’Alessio

La nuova stagione Mediaset punterà anche sugli show evento, definiti “ad alto costo ma che daranno valore a tutta l’offerta”. Tra i titoli annunciati ci sono Una storia importante, dedicato a Eros Ramazzotti con ospiti speciali, uno speciale su Il Volo, Super Karaoke e La Ruota dei Campioni in prima serata.

Spazio anche a Dive, dedicato alle grandi protagoniste della musica, e Torno a Natale, che vedrà l’arrivo di Giorgio Panariello. A dicembre è previsto Festa di Natale, con Il Volo, Arisa, Noemi e Malika Ayane.

Tra i progetti speciali anche il ritorno di Taratatà, il nuovo show di Pio e Amedeo, Gigi e Vanessa Insieme e Un paese, mille canzoni con i Pooh. Gigi D’Alessio sarà invece alla guida di Viva Napoli, un festival dedicato alla canzone napoletana.

Preserale e access prime time: tornano Passaparola e Ok il prezzo è giusto

Mediaset continuerà a presidiare anche il preserale con alcuni titoli ormai consolidati, come Avanti un altro, The Wall e Caduta Libera. A questi si aggiungeranno due ritorni dal forte sapore amarcord: Passaparola e Ok il prezzo è giusto.

Nell’access prime time, invece, La Ruota della Fortuna resta uno dei grandi orgogli dell’azienda. Pier Silvio Berlusconi l’ha definita “un vanto per l’azienda” e ha rivendicato il lavoro fatto sul format: “Un vero e proprio fenomeno, ci avevo iniziato a lavorare quasi un anno prima che iniziasse ad andare in onda”.

Più delicata, invece, la situazione di Striscia la Notizia, assente dai palinsesti presentati. Sul futuro del programma di Antonio Ricci, Berlusconi si è limitato a dire: “Con Antonio Ricci stiamo ragionando. Non ho nessuna info in più da darvi”.

Amadeus può tornare a Mediaset? Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Tra i temi più commentati della conferenza c’è anche il possibile futuro televisivo di Amadeus. Dopo l’esperienza sul NOVE, il conduttore potrebbe tornare a lavorare con Mediaset, ma solo davanti a un progetto adatto.

Pier Silvio Berlusconi ha spiegato: “Penso che lavorerà con noi anche in futuro, appena c’è il progetto giusto. C’è totale apprezzamento delle sue capacità, soprattutto in ambito musicale”.

Una porta quindi non chiusa, ma legata alla nascita di una proposta editoriale coerente con il profilo del conduttore.

Barbara d’Urso, Berlusconi smentisce il veto

Durante la conferenza stampa si è parlato anche di Barbara d’Urso e del presunto veto che avrebbe condizionato il suo futuro professionale dopo l’addio a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha respinto nettamente questa ricostruzione.

“Veto de che?”, ha esordito, per poi aggiungere: “Rai, Cairo, Prime, Netflix, Discovery… li avrei fermati tutti? Avessi questo potere di mettere veti e influire così tanto sulle decisioni altrui, lo avrei fatto per altro che per la signora d’Urso”.

Infine, ha chiuso così il capitolo: “Con tutto il rispetto, le auguro tutto il bene, ma non è affar nostro dove va a lavorare”.