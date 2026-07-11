Chi è Gaetano Fidanzati, il nuovo amore di Belen Rodriguez e il legame con Ignazio Moser

Nuovo capitolo sentimentale per Belen Rodriguez. Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl argentina si starebbe frequentando con Gaetano Fidanzati, personal trainer milanese e volto già noto nel mondo dello spettacolo e dello sport. I due sono stati avvistati insieme più volte nelle ultime settimane a Milano e, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la conoscenza sarebbe iniziata già nello scorso mese di aprile.

Chi è Gaetano Fidanzati

Classe 1991 e originario di Milano, Gaetano Fidanzati è uno dei personal trainer più richiesti del momento. Dopo un percorso nel mondo dello sport, ha approfondito discipline ad alta intensità come il CrossFit e le arti marziali, costruendo negli anni una solida reputazione nel settore del fitness.

Tra i suoi clienti figurano anche diversi volti noti dello spettacolo. Fidanzati è infatti il preparatore atletico di Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, un legame che lo avrebbe avvicinato anche alla famiglia della showgirl argentina.

Oltre all’attività professionale, sui social condivide regolarmente consigli dedicati all’allenamento, all’alimentazione e al benessere, alternandoli a momenti della sua vita quotidiana. Tra le sue amicizie più note figura anche quella con il rapper Tony Effe.

La frequentazione con Belen Rodriguez

Le prime fotografie di Belen Rodriguez insieme a Gaetano Fidanzati sono emerse nelle scorse settimane, quando i due sono stati avvistati per le strade di Milano. In quell’occasione non erano stati immortalati gesti particolarmente affettuosi, ma la complicità tra i due aveva subito attirato l’attenzione.

Secondo quanto riferisce il settimanale Chi, la loro conoscenza sarebbe iniziata ad aprile e starebbe proseguendo senza intoppi. Nei giorni scorsi, infatti, sarebbero stati nuovamente fotografati insieme durante una serata trascorsa con alcuni amici in uno storico locale milanese.

Sette anni di differenza, ma nessun problema

Tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati ci sono sette anni di differenza, un aspetto che, secondo quanto emerso, non rappresenterebbe alcun ostacolo alla loro conoscenza. Anzi, le ultime uscite pubbliche sembrerebbero mostrare una coppia affiatata e serena, impegnata a vivere questa frequentazione lontano dai riflettori, almeno per il momento.

Per ora nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione, ma gli avvistamenti delle ultime settimane e qualche contenuto social continuano ad alimentare il gossip attorno alla vita sentimentale della conduttrice argentina.