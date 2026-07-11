Gabriele e Giovanni di Temptation verso il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

Temptation Island, due protagonisti nel mirino del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione che riguarda Gabriele e Giovanni.

Gabriele e Giovanni di Temptation Island verso il Grande Fratello Vip? L’ultima puntata del reality show ha regalato uno dei momenti più intensi di questa edizione con il falò di confronto anticipato tra Gabriele e Sara.

Dopo settimane di tensioni e riflessioni, il ragazzo ha confessato di provare ancora un sentimento molto forte per la fidanzata, ma ha scelto comunque di lasciare il programma da solo, convinto che fosse la decisione migliore per entrambi.

Il pubblico dovrà attendere le prossime puntate per scoprire se, lontano dalle telecamere, i due abbiano deciso di ricucire il rapporto oppure di proseguire definitivamente su strade diverse. Nel frattempo, però, attorno a Gabriele è già spuntata una nuova indiscrezione che potrebbe riguardare il suo futuro televisivo.

Gabriele e Giovanni verso il Grande Fratello Vip?

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie Instagram, il giovane sarebbe finito tra i nomi presi in considerazione dagli autori del Grande Fratello Vip, che stanno lavorando al cast della prossima edizione del reality.

Gabriele, però, non sarebbe l’unico volto dell’attuale stagione di Temptation Island ad aver attirato l’attenzione della produzione del Grande Fratello Vip.

Sempre secondo Lorenzo Pugnaloni, anche Giovanni, fidanzato di Sabrina, sarebbe stato individuato come possibile concorrente. Il suo percorso nel villaggio, segnato da una crisi sempre più profonda emersa nell’ultima puntata, non sarebbe passato inosservato.

Nelle sue storie Instagram, Pugnaloni ha scritto:

“Gabriele e Giovanni di Temptation Island pare siano stati adocchiati già da alcune settimane per il Grande Fratello Vip…”

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione del reality. Si tratta quindi di un’indiscrezione che, se trovasse riscontro nelle prossime settimane, potrebbe aggiungere due volti già molto conosciuti dal pubblico al nuovo cast.

Il Grande Fratello Vip riparte a settembre con Ilary Blasi

L’arrivo di Gabriele e Giovanni nella Casa resta quindi tutto da verificare. Nel frattempo cresce l’attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip, annunciato durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2026-2027.

La nuova edizione sarà condotta da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il debutto potrebbe essere fissato per il 14 settembre, con l’alternativa del 21 settembre qualora il calendario subisse variazioni.

Il cast non è stato ancora ufficializzato e continuano a rincorrersi i nomi dei possibili concorrenti. Tra questi, ora, figurano anche quelli di Gabriele e Giovanni, protagonisti di una delle edizioni più seguite di Temptation Island.

Pier Silvio Berlusconi apre anche all’ipotesi di un’edizione primaverile

Le novità potrebbero non fermarsi all’appuntamento autunnale. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha infatti lasciato aperta la possibilità di riportare il reality anche nella stagione successiva.

L’amministratore delegato del gruppo ha dichiarato:

“Non escludo che possa tornare anche in primavera. Lo valuteremo in base alle esigenze del palinsesto”.

Per il momento l’unica certezza resta il ritorno del Grande Fratello Vip a settembre. Sul cast, invece, il riserbo è ancora massimo e bisognerà attendere le prossime settimane per capire se le indiscrezioni su Gabriele e Giovanni troveranno conferma.