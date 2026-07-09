Temptation Island, la single Giada travolta dalle critiche dopo il falò di confronto tra Alessandra e Rosario

La tentatrice è stata subissata dagli insulti. Durante il programma, è emerso che lei e Rosario, fidanzato della sua ex migliore amica Alessandra, si sarebbero frequentati prima di Temptation Island

Centinaia di commenti e critiche, uno più severo dell’altro. Dopo il falò di confronto di ieri sera a Temptation Island tra Alessandra e Rosario, il profilo Instagram della single Giada è stato travolto di reazioni da parte degli haters. Al centro delle polemiche c’è anche il rapporto che lega le due donne: Giada, infatti, è l’ex migliore amica di Alessandra, un dettaglio che, come chiarito dal programma, la redazione non conosceva al momento della selezione del cast.

Il rapporto “a tre” tra Alessandra, Rosario e Giada di Temptation Island

Fin dalla presentazione delle single, Alessandra aveva chiesto al fidanzato di tenersi lontano da Giada, spiegando quanto sarebbe stato doloroso vederlo avvicinarsi proprio alla sua ex migliore amica. I fatti, però, sono andati diversamente.

Nel corso del programma, infatti, Rosario ha instaurato un rapporto sempre più stretto con Giada, arrivando a comportamenti che hanno fatto soffrire Alessandra e l’hanno spinta a chiedere ben due falò di confronto. Dai filmati mostrati durante le puntate è emerso anche che Rosario e Giada si erano frequentati prima dell’inizio di Temptation Island, una rivelazione che ha spezzato definitivamente il cuore della ragazza.

La puntata di ieri si è conclusa con un momento inedito nella storia del programma: un falò di confronto a tre. Dopo il faccia a faccia tra Alessandra e Rosario, infatti, Filippo Bisciglia ha chiamato anche Giada a sedersi in riva al mare insieme alla coppia.

“Sei rovinata”: i commenti degli haters sotto i post di Giada Alessandrini

“Incommentabile“, “E questa sarebbe una donna?“, “Come fai a ridere di una ragazza che sta soffrendo? Ti sentivi davvero in diritto di prenderla in giro e fare battutine su di lei? Soprattutto considerando che la conosci e che eravate amiche“. Sono solo alcuni dei commenti che si trovano sotto i post della single Giada Alessandrini.

Nel giro di poche ore, il profilo Instagram è stato subbissato di haters che hanno difeso Alessandra a spada tratta, condannando l’atteggiamento dell’ex migliore amica. Non è andata meglio a Rosario, che nel giro di poche ore è stato costretto a privatizzare il suo account.

Il viaggio nei sentimenti tra lui e Alessandra lunedì volgerà al termine. Come si svolgerà il primo falò a tre della storia di Temptation Island? Per fortuna, mancano solo pochi giorni per scoprilo.