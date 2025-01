Lutto per Enzo Miccio: morto l’ex compagno, chi era Laurent Miralles

Enzo Miccio, celebre wedding planner e volto noto della televisione italiana, ha condiviso con i suoi follower la notizia più dolorosa: la scomparsa del suo ex compagno, Laurent Miralles. Il chirurgo estetico francese, 54 anni, è stato stroncato da una leucemia fulminante, lasciando un vuoto profondo nella vita di chi lo conosceva e lo amava.

Enzo Miccio, è morto l’ex compagno

Miccio, in un post emozionante pubblicato su Instagram, ha espresso il suo dolore: “Il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre”. Accompagnando queste parole, una serie di scatti che raccontano momenti di felicità e intimità vissuti insieme.

Laurent Miralles, chi era

Laurent Miralles non era solo un talentuoso chirurgo estetico, ma anche una figura di riferimento per amici e colleghi. Sul suo profilo social, gestito da persone a lui vicine, è apparso un post che ne celebra la memoria: “Amava i suoi pazienti più di ogni altra cosa, rendendo la vita più dolce per chiunque lo incontrasse”.

Miralles è stato descritto come un uomo capace di portare gioia e serenità, qualità che lo hanno reso unico nel suo campo e nella vita di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

La storia d’amore tra Enzo Miccio e Laurent Miralles

Miccio e Miralles hanno condiviso sei anni di vita insieme, dopo essersi incontrati a Parigi. Nonostante la separazione avvenuta nel 2021, i due sono rimasti legati da un profondo affetto. In passato, Miccio aveva parlato apertamente della loro relazione e dei suoi pensieri sulla genitorialità per le coppie omosessuali, rivelando un lato intimo e riflessivo della sua personalità.