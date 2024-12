Coming out al Grande Fratello: ecco chi (e non si tratta di Zeudi) – VIDEO

Coming out al Grande Fratello. Maxime, nonostante sia entrato da poco, è già in grado di smuovere gli animi della Casa. E così, durante una chiacchierata a bordo piscina con Helena Prestes e Luca Calvani, ha chiesto alla modella se fosse attratta da Zeudi Di Palma.

Coming out al Grande Fratello: ecco chi

Helena, inaspettatamente, ha fatto coming out raccontando di aver avuto due storie con due ragazze, ma per quanto riguarda Zeudi Di Palma, non ha risposto in maniera diretta.

Ecco il VIDEO:

il fottuto coming out tremo pic.twitter.com/ygFxi9RIS8 — ei belíssima (@edoruta) December 20, 2024

Differenze tra outing e coming out

Coming out : È un processo volontario in cui una persona sceglie di rivelare il proprio orientamento sessuale o identità di genere agli altri. È una decisione personale e controllata dall’individuo che decide quando, come e a chi rivelare queste informazioni. Il termine si riferisce spesso a un momento di liberazione e autenticità per chi lo fa.

Outing : È l’atto di rivelare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di qualcuno senza il loro consenso. È generalmente considerato un atto invasivo e dannoso, poiché toglie all’individuo il diritto alla privacy e alla scelta del momento e del modo di rivelare tali informazioni. Può avere conseguenze negative sulla vita personale, professionale e sulla sicurezza dell’individuo coinvolto.



In sintesi, il “coming out” è un atto di autodeterminazione e controllo, mentre l'”outing” è una violazione della privacy.

La scheda di Helena