Concorrenti Ne vedremo delle belle, showgirl e giudici dello show di Carlo Conti che sfida il Serale di Amici 24

Da stasera 22 marzo assisteremo al ritorno in grande stile delle showgirl che hanno segnato gli anni ’90 e 2000. Il nuovo programma “Ne vedremo delle belle”, condotto da Carlo Conti, debutterà questo sabato su Rai 1, promettendo di riportare sul piccolo schermo volti noti e amati dal pubblico.​

Cast Ne vedremo delle belle: concorrenti

“Ne vedremo delle belle” è un talent show che vede protagoniste dieci showgirl, pronte a mettersi in gioco in una serie di sfide che testeranno le loro abilità artistiche. Ogni puntata prevede cinque prove: canto, ballo, musical, interviste e una prova a sorpresa. Le concorrenti si sfideranno in coppia, e le loro performance saranno valutate non solo da una giuria di esperti, ma anche dalle stesse colleghe non coinvolte nella specifica sfida, garantendo un clima di competizione e solidarietà al tempo stesso.

Il programma vanta un cast stellare, composto da dieci icone della televisione italiana:​

Valeria Marini : showgirl e attrice, celebre per la sua partecipazione al Bagaglino e al Festival di Sanremo del 1997. Ha partecipato a vari reality show, tra cui “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”. ​

Pamela Prati : attrice, fotomodella e showgirl, nota per la sua lunga carriera iniziata con il Bagaglino. Ha condotto programmi come “Re per una notte” e “Scherzi a parte”. ​

Matilde Brandi : ballerina e showgirl, ha esordito in “Club ’92” con Gigi Proietti e ha lavorato con Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. È stata prima ballerina a “Domenica In” nel 2000.

Laura Freddi : ha iniziato la carriera con “Non è la Rai” e successivamente è stata velina a “Striscia la notizia”. Ha condotto programmi come “Festivalbar” e “Il Quizzone”. ​

Lorenza Mario : ballerina e attrice, ha partecipato a programmi come “Il Bagaglino”, “Il grande gioco dell’oca” e “Buona Domenica”. Recentemente ha preso parte al musical “Fame – Saranno Famosi”. ​

Veronica Maya : conduttrice televisiva, nota per la conduzione de “Lo Zecchino d’Oro” e “Unomattina Estate”. Ha anche condotto “Linea Verde” insieme a Massimiliano Ossini. ​

Angela Melillo : ballerina e showgirl, famosa per la partecipazione a vari varietà del Bagaglino. Ha vinto la prima edizione de “La Talpa” e partecipato a “L’Isola dei Famosi”. ​

Patrizia Pellegrino : cantante, showgirl e conduttrice, ha iniziato la carriera al cinema e poi in televisione con “Odeon. Tutto fa spettacolo”. Ha intrapreso anche la carriera musicale con il singolo “Beng”. ​ Fanpage

Carmen Russo : showgirl e ballerina, protagonista negli anni ’80 di “Drive In”. Ha partecipato a diversi reality, tra cui “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”. ​

Adriana Volpe : ha condotto “Prova e provini a Scommettiamo che…?” con Fabrizio Frizzi e partecipato a film come “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone. Ha preso parte a reality come “Grande Fratello Vip” nel 2020. ​



La giuria del talent show

A valutare le performance delle concorrenti sarà una giuria d’eccezione, composta da:​

Mara Venier : conduttrice e attrice, nota come “la signora della domenica” per la conduzione di “Domenica In”. ​

Christian De Sica : attore e regista, celebre per la sua carriera nel cinema italiano e per la partecipazione come giurato a “Tale e Quale Show”.

Frank Matano : comico e attore, noto per la sua partecipazione a programmi come “Le Iene” e per i suoi ruoli in film comici italiani.

La sfida del sabato sera

Il debutto di “Ne vedremo delle belle” non passerà inosservato, poiché andrà in onda il sabato sera, sfidando direttamente il serale di Amici 24 di Maria De Filippi.