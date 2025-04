Helena Prestes riceve il Tapiro d’oro: “Lorenzo? Protetto da una forza sconosciuta”

Questa sera, nel corso della puntata di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Helena Prestes, la modella brasiliana che si è classificata seconda nell’ultima edizione del Grande Fratello, battuta da Jessica Morlacchi nella finalissima.

Tapiro d’oro a Helena Prestes per il secondo posto al Grande Fratello

Secondo molti spettatori e analisti del reality, la Prestes era una delle favorite per la vittoria. Un’aspettativa disattesa, come sottolinea Staffelli al momento della consegna del premio satirico.

L’amarezza della modella è evidente nelle sue dichiarazioni. Intercettata dall’inviato di Striscia, Helena confessa:

Ho pensato che se avessi vinto avrei potuto comprarmi una casa, e invece…

Nonostante il mancato trionfo, l’ex gieffina sottolinea di aver trovato qualcosa di più importante all’interno del reality: “Mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l’amore”, ha dichiarato riferendosi alla sua relazione con Javier Martinez, presente al momento della consegna del Tapiro.

L’attacco a Zeudi Di Palma e altri ex concorrenti

Durante l’intervista, Helena non ha risparmiato alcune stoccate agli ex coinquilini della casa. Alla domanda su chi non le fosse particolarmente simpatico, ha fatto i nomi di Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma. Proprio su quest’ultima, la Prestes ha voluto sottolineare un episodio che l’ha delusa:

Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici, amici e poi ti rubano la bici…

Un chiaro riferimento all’atteggiamento di Zeudi dopo la vittoria di Jessica Morlacchi, che secondo Helena sarebbe stato incoerente rispetto ai loro precedenti rapporti.

L’inviato di Striscia la Notizia, che negli ultimi giorni ha condotto un’inchiesta sui gruppi fandom che pilotano i televoti, ha chiesto alla Prestes un parere su Lorenzo Spolverato e sulla possibilità che sia stato favorito dal programma.

La risposta dell’ex gieffina ha lasciato spazio a interpretazioni enigmatiche:

No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un ‘Grande Fratelliño’.

Un commento ironico, ma che potrebbe far discutere, soprattutto alla luce delle polemiche che spesso circondano i reality televisivi e i presunti favoritismi nei confronti di alcuni concorrenti.