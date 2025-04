Ex del Grande Fratello condivide post contro Signorini e poi cancella tutto e ritratta: ecco cosa è successo

Scoppia un nuovo caso attorno al Grande Fratello. Protagonista, suo malgrado, è Ilaria Galassi, ex volto celebre di Non è la Rai, finita al centro delle polemiche dopo aver pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia contenente un post offensivo nei confronti di Alfonso Signorini, conduttore storico del reality di Canale 5. Un gesto che ha scatenato una vera e propria bufera social, culminata con insulti, accuse e una successiva giustificazione che ha fatto rapidamente il giro del web.

Bufera social sul Grande Fratello: il caso Ilaria Galassi contro Signorini

La vicenda si è consumata in poche ore ma ha lasciato dietro di sé uno strascico di tensione e curiosità. Tutto è cominciato con la pubblicazione di una foto ritraente il cast dell’ultima edizione del Grande Fratello: Signorini, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e Rebecca Staffelli, accompagnati da un particolare che non è sfuggito agli utenti: sui volti dei protagonisti campeggiavano delle emoji giudicate offensive.

A far esplodere il caso è stata la presenza di due emoji inequivocabili sul volto del conduttore Alfonso Signorini, un dettaglio che ha lasciato intendere un possibile messaggio ironico o sprezzante, diventando in poco tempo virale su Instagram e X (ex Twitter). L’episodio ha suscitato la reazione immediata di molti follower, che hanno bollato il gesto come “irrispettoso” e “volgare”.

Con un tono dispiaciuto ma fermo, Ilaria Galassi ha pubblicato un video su Instagram per chiarire l’accaduto e tentare di sedare la polemica.

“Vi volevo dire che la storia di prima, con tutti noi e le emoji, io non ho visto le emoji, perché erano piccole piccole, ero al buio ed ero senza occhiali”, ha spiegato. “L’ho tolta, perché la mia amorosa Pamela mi ha detto ‘ma che hai messo? Ti sei ubriacata?’. No, non mi sono ubriacata, ho spiegato la situazione e l’ho tolta. Non l’ho messa io. Io l’ho condivisa ma non ho visto bene le emoji”.

Una giustificazione che non ha convinto tutti. C’è chi parla di una scivolata imperdonabile, chi invece crede nella buona fede della showgirl. In entrambi i casi, l’episodio ha rinnovato il dibattito su quanto possa essere pericolosa la leggerezza sui social, soprattutto da parte di personaggi pubblici.