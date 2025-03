Melaverde, puntata del 23 marzo 2025: Maccarese e la Valle Trompia, info streaming

Domenica 23 marzo 2025, Melaverde guiderà il pubblico alla scoperta di territori italiani dal fascino unico, custodi di storie, tradizioni e sapori autentici. Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding accompagneranno gli spettatori in un racconto emozionante, fatto di persone che hanno scelto di investire nelle proprie radici, mantenendo vive le antiche tradizioni con uno sguardo innovativo verso il futuro. Ecco un’anteprima della puntata di oggi, tra eccellenze gastronomiche, paesaggi mozzafiato e storie di passione e dedizione.

Melaverde, la puntata del 23 marzo

La natura non smette mai di sorprendere con la sua ingegnosità. Tra le sue più grandi invenzioni ci sono i fiori: belli, profumati, carichi di nettare, veri magneti per gli insetti impollinatori. Grazie a questo scambio perfetto tra piante e insetti, si garantisce la produzione di frutti e semi, assicurando la continuità della specie. In questo, le piante si sono dimostrate più astute degli animali: senza muoversi, affidano la loro riproduzione a chi le circonda, lasciando che insetti e animali facciano il lavoro di dispersione dei semi.

Uno dei luoghi più straordinari per ammirare questo spettacolo naturale è il mandorleto più grande d’Italia, situato a Maccarese, sul litorale romano. Qui, su una superficie di 160 ettari, si ergono ben 320.000 piante di mandorlo, creando un paesaggio mozzafiato, soprattutto nel periodo della fioritura.

Melaverde vi porta alla scoperta di Maccarese Spa, un’azienda agricola che si estende per oltre 3200 ettari e che rappresenta un’eccellenza nel settore. Oltre alla coltivazione dei mandorli, ospita allevamenti bovini e aree naturalistiche protette di straordinaria bellezza e importanza ambientale. Un angolo di natura e produttività in perfetto equilibrio, a pochi chilometri da Roma.

I servizi di oggi

Ogni valle ha una storia da raccontare, e la Valle Trompia, incastonata tra le montagne lombarde a nord di Brescia, non fa eccezione. In questa puntata, Melaverde vi porterà alla scoperta di un territorio ricco di tradizioni, passione e storie di vita straordinarie.

Conosceremo Elena, un’architetta paesaggista che, dopo aver viaggiato per il mondo, ha deciso di tornare alle sue radici per dedicarsi alla creazione di giocattoli in legno. Scopriremo la storia di una coppia che ha scelto di allevare alpaca, un’attività insolita ma in forte crescita. Elisa, dopo anni di studi universitari, è tornata nell’azienda di famiglia per dedicarsi all’allevamento delle capre, portando avanti un mestiere antico con uno sguardo moderno.

C’è poi Miriam, custode delle tradizioni dolciarie della valle, che ha recuperato un antico dolce locale e oggi lo produce nel suo forno artigianale insieme al marito e alla figlia. E infine Luca, un appassionato di ciclismo che ha partecipato alle più dure competizioni mondiali e che ci farà scoprire il territorio con gli occhi di chi lo percorre in sella alla sua bici.

Ma il viaggio di Melaverde non finisce qui: entreremo in un suggestivo bunker risalente alla Prima Guerra Mondiale e saliremo fino a oltre 2000 metri, per ammirare la bellezza incontaminata delle montagne lombarde.

La puntata potrà essere seguita su Canale 5, poco prima di mezzogiorno, o in streaming (e on demand) su Mediaset Infinity.