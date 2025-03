Ospiti Verissimo del 22 marzo: Veronica Peparini e Andreas Müller tra i protagonisti, tutti i nomi

Il celebre talk show di Canale 5, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si prepara a un fine settimana ricco di emozioni e sorprese. Le puntate di sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 promettono interviste esclusive e momenti indimenticabili con ospiti d’eccezione. Partiamo con le anticipazioni e gli ospiti di Verissimo della puntata del sabato.

Ospiti Verissimo e anticipazioni del 22 marzo 2025

Sabato 22 marzo, alle ore 16.30, Silvia Toffanin accoglierà in studio Piero Marrazzo, giornalista e politico italiano, protagonista nel 2009 di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da Presidente della Regione Lazio. A distanza di anni, Marrazzo ha deciso di raccontare la sua storia nel libro “Storia senza eroi”.

Il libro rappresenta un viaggio introspettivo nella vita dell’autore, che ripercorre non solo gli eventi che hanno segnato la sua carriera politica, ma anche le vicende familiari e personali che hanno influenzato il suo percorso. Durante l’intervista, Marrazzo condividerà riflessioni profonde sul suo passato, offrendo al pubblico una prospettiva unica sulla sua esperienza.​

Per la prima volta insieme a Verissimo, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si racconteranno in un’intensa intervista di coppia. L’attrice e l’attivista per i diritti LGBTQ+ condivideranno la loro storia d’amore, le sfide affrontate e l’impegno costante nella lotta per l’uguaglianza e i diritti civili.

Prima volta a Verissimo anche per Sergio Bernal, danzatore di fama mondiale e considerato il re del flamenco. Bernal parlerà della sua carriera internazionale, delle sfide affrontate nel mondo della danza e dell’amore per una disciplina che richiede dedizione e passione. La sua presenza in studio promette di portare l’energia e la magia del flamenco al pubblico italiano.​

In studio, inoltre, Greta Ferro, che sarà al fianco di Can Yaman nella miniserie “Il Turco”, in onda su Canale 5. La giovane attrice e modella parlerà del suo percorso professionale, dalla moda alla recitazione, e dell’esperienza sul set accanto a uno degli attori più amati dal pubblico. La miniserie rappresenta una nuova sfida per Greta, pronta a conquistare il cuore degli spettatori con il suo talento.​

Saranno ospiti anche Veronica Peparini e Andreas Müller, coppia nella vita e nella danza. I due artisti condivideranno la loro passione per la danza, raccontando come l’arte li abbia uniti e come riescano a conciliare vita privata e professionale. La loro storia d’amore e dedizione alla danza offrirà al pubblico uno sguardo sull’equilibrio tra sentimento e carriera artistica.​

La cantautrice Grazia Di Michele sarà presente in studio per ripercorrere la sua lunga carriera nel mondo della musica italiana. Conosciuta non solo per le sue canzoni, ma anche per il ruolo di insegnante in programmi televisivi, Grazia parlerà delle sue esperienze, delle sfide affrontate nel mondo dello spettacolo e dell’importanza dell’educazione musicale per le nuove generazioni.​