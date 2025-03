Verissimo, gli ospiti di sabato 15 marzo: ex di Amici e del GF Vip da Silvia Toffanin

Nuovo doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda oggi, sabato 15 marzo, alle 16:30 e domenica 16 marzo alle 16:00 su Canale 5. Due puntate ricche di interviste esclusive, storie emozionanti e tanta musica.

Verissimo, gli ospiti di sabato 15 marzo

Nella puntata di oggi, spazio a un’intervista intima con Iginio Massari, il maestro pasticcere italiano più celebre al mondo, che racconterà il suo percorso di vita e la sua carriera di successo.

Grande attesa anche per Marco Carta, che parlerà della sua rinascita personale e professionale, presentando il suo nuovo singolo ‘Solo fantasia’.

Dalla scuola di ‘Amici’, sarà ospite il giovane talento Petit, che sta conquistando il pubblico con la sua musica.

Non mancheranno momenti familiari con Igor Cassina, campione olimpico di ginnastica artistica, che arriverà in studio con la moglie Valentina e i loro figli, per raccontare la loro vita fuori dal mondo dello sport.

Infine, spazio alla storia di Giovanna Nocetti, artista poliedrica che, dopo un percorso segnato da ostacoli, celebra oggi una nuova gioia. A concludere la puntata, l’emozionante racconto di Selvaggia Roma, che parlerà della nascita della piccola Luce.

Gli ospiti di domenica 16 marzo: musica e ricordi commoventi

Domenica sarà una puntata carica di emozioni. Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro saranno in studio per un’intensa intervista, ricordando la loro amata madre, Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. Un momento toccante per celebrare il sorriso e la forza della celebre attrice.

Sul fronte musicale, protagonisti saranno Francesco Gabbani e Stash, che con i The Kolors regaleranno momenti di spettacolo e intrattenimento.

Inoltre, in studio arriveranno due icone della musica italiana: Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli, pronte a raccontarsi senza filtri.

Chiuderà la puntata il racconto inedito di Paola Caruso, che condividerà con il pubblico le sue ultime vicende personali.