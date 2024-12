“Vi svelo cosa mi ha detto Helena su Lorenzo”, parla la sorella della Prestes

Tra i protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello, spicca Helena Prestes, che ha animato le dinamiche della Casa con i suoi intrecci sentimentali. Dopo il discusso triangolo con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, sembra che la modella abbia voltato pagina, mostrando un certo interesse per il coinquilino Javier Martinez. In una recente intervista rilasciata a Giada Di Miceli nella trasmissione Non succederà più su Radio Radio, Mariana Prestes, sorella di Helena, ha condiviso le sue impressioni sul percorso della modella all’interno della Casa.

La sorella di Helena Prestes parla del suo legame con Lorenzo al GF

Mariana ha dichiarato di non essere a conoscenza della frequentazione tra Helena e Lorenzo prima del loro ingresso nella Casa: “Io non ho mai sentito Helena parlare di Lorenzo. Sono stati insieme in hotel una settimana prima di entrare, ma Helena non mi ha detto niente”.

La sorella ha aggiunto di fidarsi delle dichiarazioni di Helena, che ha chiarito di non nutrire più alcun interesse per Lorenzo: “Sono sicura che lei non è innamorata di lui. Helena ha detto chiaramente che non è interessata. Non parla di lui perché vuole stare con lui, lei è super rispettosa del suo rapporto con Shaila”.

L’emotività di Helena e il rapporto con gli altri coinquilini

Mariana ha descritto Helena come una persona particolarmente sensibile:“Ci sono giorni in cui è felice e altri in cui non lo è. Mi piacerebbe se i nostri genitori le facessero una sorpresa, sarebbe bello”.

Tra i coinquilini della Casa, Mariana ha rivelato le sue preferenze:

Amanda è il personaggio femminile che apprezza di più: “Mi piace il rapporto sincero che ha con Helena, sono cresciute piano piano insieme”.

è il personaggio femminile che apprezza di più: “Mi piace il rapporto sincero che ha con Helena, sono cresciute piano piano insieme”. Luca, invece, è il suo preferito tra i ragazzi: “Per adesso, Luca è quello che mi piace di più. Speriamo che duri”.

Un messaggio speciale

Infine, Mariana ha voluto dedicare un messaggio di incoraggiamento alla sorella: “Se potessi dirle qualcosa, le direi che è bravissima, è una stella. Sono molto orgogliosa di vedere la donna onesta e giusta che è, che non fa del male a nessuno”.