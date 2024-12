“Sono bisessuale”, nuovo coming out al Grande Fratello – VIDEO

Dopo il coming out di Helena Prestes, arriva la confessione di un’altra concorrente.

Nella Casa del Grande Fratello, dopo il coming out di Helena Prestes è arrivato anche quello ufficiale di Zeudi Di Palma dopo l’outing che le ha fatto pubblicamente Deianira Marzano (prima o poi la smetteremo di prenderci il diritto di parlare della vita sessuale altrui senza il loro consenso?).

“Sono bisessuale”, il coming out di Zeudi al Grande Fratello

Al termine della diretta, Zeudi si è confrontata con Shaila e le ha svelato di avere avuto una storia d’amore di nove mesi con una ragazza e di aver fatto il suo coming out in famiglia ormai quasi cinque anni fa.

In un paese omofobo e bigotto come il nostro, queste esternazioni sono boccate di aria fresca.

S: Quindi è da un po’ che ti sei resa conto di questo?

Z: No, da quando sono piccola. Solo che io ho fatto il mio coming out con la mia famiglia quattro anni fa. Zeudi parlando della sua bisessualità ❤️‍#zelena pic.twitter.com/7bYIOPoZVo — ALY (@sonoinfastidita) December 24, 2024

S: Siete belle, anche il video vostro è stato bello da vedere…Hai già avuto esperienze con donne?

Z: Ho avuto una relazione di 9 mesi.#zelena pic.twitter.com/yWa9gaTC4S — ALY (@sonoinfastidita) December 24, 2024

Z: io mi sono lasciata con il mio ragazzo per questo. S: Hai conosciuto un’altra ragazza? Z: No, perché io avevo detto, guarda, a me piacciono anche le donne. lui non accettava questa cosa.#zelena pic.twitter.com/mqby24ey5n — ALY (@sonoinfastidita) December 24, 2024

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.