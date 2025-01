Tommaso Stanzani ritrova l’amore: chi è Oreste Gaudio, nuovo fidanzato dopo Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani torna a far parlare di sé con una dedica inaspettata.

Tommaso Stanzani, noto al grande pubblico per il suo talento ad Amici di Maria De Filippi, è tornato sotto i riflettori, ma questa volta non per le sue performance artistiche. Dopo la fine della relazione con Tommaso Zorzi, il ballerino ha annunciato su Instagram di aver ritrovato l’amore.

Tommaso Stanzani: dalla fine con Zorzi a un nuovo inizio con Oreste Gaudio

La notizia ha scatenato curiosità e reazioni sui social, soprattutto per le dolci parole dedicate al suo nuovo fidanzato, Oreste Gaudio, anch’egli ballerino. La coppia ha ufficializzato la relazione proprio nel giorno del compleanno di Oreste, pubblicando una foto insieme accanto a una torta.

Nel post che ha emozionato i fan, Stanzani ha scritto:

Sei una persona incredibile, generosa e con un cuore grande. Ogni momento con te è un sorriso, una risata, un’emozione condivisa, e non posso fare a meno di sentirmi grato per averti al mio fianco. Ti auguro un anno straordinario, pieno di felicità, amore e tutte le cose più belle che meriti. Ti amo Oreste.

Oreste non ha tardato a rispondere con parole altrettanto sentite:

Amore, grazie a te per far parte della mia vita! Sei speciale. Ti amo.

Un post condiviso da Tommaso Stanzani (@tommasostanzani)

Chi è Oreste Gaudio?

Il nuovo amore di Stanzani, Oreste Gaudio, ha appena compiuto 30 anni ed è un volto noto nel mondo della danza. Recentemente, ha partecipato al programma BellaMà di Pierluigi Diaco, guadagnandosi l’attenzione del pubblico per il suo talento e la sua personalità.