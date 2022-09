Con la morte della Regina Elisabetta, il principe Carlo diventa Re come Carlo III. L’uomo ha atteso la corona da quando il primo luglio 1969 è stato investito del titolo di principe del Galles. Ma come funziona la linea di successione al trono? Scopriamola a seguire.

Essenzialmente questo aspetto coinvolge il principe William, primogenito di Carlo e Lady Diana. Il duca di Cambridge è il primo nella successione. Successivamente seguiranno i figli in ordine di nascita: George, Charlotte e il piccolo Louis.

Di seguito sarà il turno di Harry, al quinto posto nella successione. Subito dietro i figli Archie e Lilibet.

Nonostante i tre figli della Regina Elisabetta, il trono è appannaggio del primogenito Carlo e della sua discendenza.

Il perché lo spiega il Corriere della Sera:

Questo perché secondo la legge Act of Settlement del 1701, la Succession to the Crown Act del 2013 (che ha abrogato il Royal Marriages Act del 1772) e la Common law, una persona — ossia Carlo — è sempre immediatamente seguita, nella successione, dal suo discendente più diretto, ad eccezione di eventuali legittimi discendenti che già appaiono più in alto nella linea di successione (nel caso di figli di matrimoni all’interno della stessa casata tra persone di generazioni diverse, che in passato potevano accadere, ma non in questi tempi).

Gli altri figli della regina in questo scenario, con la morte di Elisabetta e Carlo re, occupano dalla posizione otto in poi nella linea di successione.