La regina Elisabetta è morta. Le sue condizioni di salute sono apparse in netto peggioramento nella giornata di oggi, giovedì 8 settembre 2022. Buckingham Palace aveva annunciato di averla messa sotto controllo medico e che i suoi medici erano “preoccupati” per la sua condizioni di salute.

La regina Elisabetta, che ha 96 anni e regnava da 70, si trova al Castello di Balmoral, la sua tenuta nelle Highlands scozzesi dove trascorre gran parte dell’estate, così come ha dichiarato il palazzo in un comunicato stampa.

Mercoledì sera, però, ha improvvisamente annullato una riunione virtuale con i membri del Consiglio privato dopo che i medici le avevano consigliato di riposare.

Il Principe Carlo, l’erede al trono, insieme alla moglie Camilla e alla sorella Anna, si trovano con la Regina al Castello di Balmoral, la sua residenza estiva in Scozia. I membri della famiglia reale hanno raggiunto la Scozia in aereo. Il principe William, figlio maggiore di Carlo, era tra i reali in viaggio verso Balmoral, così come suo fratello, il principe Harry, e la moglie Meghan Markle.

Negli ultimi mesi la Regina Elisabetta aveva ceduto sempre più spesso i compiti a Carlo e ad altri membri della famiglia reale, mentre si riprendeva da un attacco di COVID-19, iniziava a usare un bastone e faticava a muoversi.