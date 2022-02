“Per me può morire affogato”, Manila fa infuriare il web: ecco perché

Manila Nazzaro, per via di una frase decisamente scomoda, ha fatto infuriare gli estimatori del Grande Fratello Vip. Chiacchierando con Miriana Trevisan del suo rapporto con Nicola Pisu, le due si sono lasciate andare a qualche parere di troppo.

“Sempre, sempre, anche allontanare con dolcezza. Anche non soddisfare me stessa, i miei desideri, indelicatezza… quando ho visto quelle cose strane… mamma mia”, ha esordito Miriana parlando di Nicola.

Di contro, Manila ha fatto infuriare il web per uno scivolone:

Quella roba lì che ha fatto in confessionale, quella roba lì che ti ha detto in confessionale quando ti ha nominato. ‘Speriamo che trovi uomini che…’. Lì hai toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì metti proprio un muro. Una roba del genere proprio no, via, fine. Ti ha detto che ti meritavi un uomo che ti trattava male.