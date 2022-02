Cardi B ha commentato la performance di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip. La princess ha deciso di imitare la sua cantante preferita e la rapper ha condiviso il video su Twitter.

Jessica sarà Beyonce, Lulù canterà sulle note di Cardi B.

Appresa l’incredibile notizia della nuova sfida che dovranno superare, i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono immediatamente messi all’opera e Cardi B, visto il commento, ha apprezzato Lulù.

Lmaaaaaooooooo she’s the Star of the show clearly https://t.co/vjLZHTtj4S

— Cardi B (@iamcardib) February 5, 2022