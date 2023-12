Dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello sono convinti che Mirko Brunetti non sia stato eliminato del tutto. Per questo motivo, Vittorio Menozzi è andato in tugurio per cercarlo.

Mirko nel tugurio del Grande Fratello? Vittorio controlla

Entrando in tugurio per cercare Mirko, il concorrente del GF è stato chiuso dentro: “Chi è che mi ha chiuso?”, ha affermato dopo essere stato “liberato” dai piani alti del reality: “Vittorio, torna indietro in Casa!”, ha urlato uno degli autori.

Anche fuori dal loft del Grande Fratello ci sono numerose teorie “complottistiche” a tal proposito così come hanno evidenziato pure i messaggi ricevuti da Amedeo Venza e Deianira.

Alcuni dicono che Mirko sia nel tugurio mentre altri affermano di averlo visto in albergo deluso per l’eliminazione e c’è, chi addirittura sostiene che non sia mai visto uscire dalla Casa.

Hanno chiuso Vittorio nel tugurio mi sento male #GrandeFratello pic.twitter.com/y6MaOVejhh — estanca✨55% (@violasanti1991) December 11, 2023

Greta svela cosa le chiedeva Mirko