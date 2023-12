Sara Ricci dopo le prime settimane di silenzio si è svegliata dal torpore. Naturalmente l’input le è stato offerto dalla nostra Madre Superiore del Grande Fratello: Beatrice Luzzi.

In queste ore, l’ex collega Gabriele Lazzaro, ha parlato di entrambe difendendo l’amica Beatrice Luzzi dagli attacchi assurdi di Sara Ricci:

Ma l’atteggiamento di Sara Ricci? Tirare in ballo questioni di 25 anni fa per screditare Beatrice, entrando a gamba tesa in un contenzioso a cui è estranea. “Chiedete a Endemol, chiedete a Canale5… Io non devo dire grazie, sono una professionista”.

Cara Sara, anche meno. Siamo attori, non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro in ballo. Quindi sì, devi dire grazie.