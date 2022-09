Dopo essere stato protagonisti del red carpet a Venezia 79 insieme alla compagna Guenda Goria, Mirko Gancitano, ex concorrente de La Pupa e il Secchione e inviato a Camper su Rai1, nelle passate ore ha festeggiato il suo 31esimo compleanno insieme alle persone a lui care.

Mirko Gancitano ed il party di compleanno esplosivo

Per il party speciale di compleanno, che si è svolto presso il Franciacorta Golf Club, Mirko Gancitano è riuscito nell’impresa di riunire alcuni ex volti del GF Vip, dell’Isola dei Famosi e de La Pupa e il Secchione, per una serata davvero indimenticabile.

Per l’occasione infatti non poteva mancare la compagna ed ex Vippona – ma soprattutto raffinata artista – Guenda Goria, che si è cimentata al pianoforte per i suoi speciali auguri in musica, ma anche gli amici di sempre: Alex Belli e Delia Duran.

Da La Pupa e il Secchione, invece, hanno preso parte alla festa di compleanno Maria Laura De Vitis e Francesco Chiofalo.

Non è tutto però, poiché tra gli invitati compaiono anche volti noti provenienti dall’Isola dei Famosi tra cui Drusilla Gucci, compagna di Chiofalo, Matteo Diamante, Elena Morali con il fidanzato Luigi Favoloso e la madre di lui, Loredana.

Un party indimenticabile per Mirko Gancitano, che su Instagram ha voluto ringraziare tutti gli amici e la compagna Guenda per aver reso speciale il suo compleanno. E non potevano mancare le parole d’amore della fidanzata, che ha commentato: “Che gioia vedere tanto amore per te, meritato abbraccio degli amici speciali”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko Gancitano (@mirkogancitano)

A seguire vi proponiamo alcuni scatti inediti della serata gentilmente concessi da Guenda Goria, direttamente dal party di compleanno di Mirko Gancitano.