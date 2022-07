Mirko Gancitano lancia una frecciatina a Selvaggia Roma. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip alcune ore fa ha annunciato di essere incinta e, proprio alcuni giorni fa, aveva “criticato” la decisione di Guenda Goria di raccontare sui social la sua dolorosa disavventura dopo essersi accorta della gravidanza extrauterina.

“Io certamente avrei evitato tutto, anche il filtro. Io credo che la realtà non ci sia più purtroppo. Ho delle amiche che ci sono passate, blogger, e, sicuramente, non hanno avuto tempo e voglia di fare video. Ognuno è diverso e sicuramente avrà i suoi modi. Ma come altri non condivido proprio”, aveva scritto Selvaggia Roma parlando di Guenda Goria.

Pronta la replica di Mirko Gancitano:

E menomale che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna.

Dopo l’annuncio della gravidanza, Mirko è intervenuto con una frecciatina: “Menomale che sui social non si condividono determinate cose. Una settimana dopo… comunque, detto questo tanti auguri!”.

E la replica di Selvaggia Roma non si è fatta attendere:

Purtroppo la percentuale di intelligenza di alcune persone è davvero molto bassa. Mi esprimo in merito al mio pensiero fatto su un post che pubblicò giorni fa, una pagina gossip.

Ho espresso un mio pensiero come tutti, anzi come tutti no perché la maggior parte la gente ci mette davvero cattiveria e rabbia, comunque oltre a fare gli auguri di una pronta guarigione e un abbraccio grande a Guenda, ho notato alcune persone accanite, scrivendomi “vergognarti, hai augurato del male a una persona che soffre”, “sei una brutta persona stai dicendo cose brutte”.

La mia reazione? Ho solamente espresso il mio pensiero dicendo e parlando in generale chi purtroppo passa una brutta situazione, specialmente grave, non sono del parere di esporre una storia in ambulanza o chissà dove, nel mentre ci si sta contorcendo dal dolore.

Io sinceramente non mi verrebbe in mente e non lo farei mai. Poi ovvio siamo diversi. Porto rispetto alla privacy del mio male nel momento del dolore, dico solo che sarebbe più appropriato non farlo.

Parlo sempre per chi non mi conosce e punta il dito pensando di sapere tutto. Addirittura mi è stato detto che io non so riconoscere il dolore e non ho rispetto. Io sorrido all’idea e mi imbarazzo per i vostri commenti. Ma io vi perdono perché siete così fuori portata, così abituati ad espellere i vostri mali verso gli altri.

Proprio perché ho rispetto del dolore che ho scritto così. Ma di che cosa parlate? Non credo siano state fraintese le mie parole. Era chiaro il concetto e non cattivo.