Selvaggia Roma è incinta. Alcune settimane fa, avevamo scritto un articolo proprio in merito alla possibilità che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip potesse essere in dolce attesa e ci avevamo visto lungo.

Dopo una segnalazione condivisa da Deianira Marzano, avevano indagato tramite le storie di Selvaggia Roma e il pancino sospetto si prospettava con fierezza.

Oggi è arrivata la conferma della diretta interessata.

Selvaggia dopo il Grande Fratello Vip ha ritrovato l’amore tra le braccia di Luca Teti, attaccante del Pomezia.

Ecco il romatico post condiviso su Instagram con la dedica al fidanzato

Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà.