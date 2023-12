Mirko Brunetti ha inviato un aereo per Perla Vatiero al GF? Ciro Petrone fa chiarezza

Nelle ultime ore, si è scatenato un vero e proprio mistero sopra la Casa del Grande Fratello. Il 14 dicembre, Perla Vatiero ha ricevuto un messaggio epico da un aereo che volava alto nel cielo, con su scritto: “L’amore vero è immortale! Angi e Ciro + Perletti”.

Mirko ha inviato un aereo per Perla al GF? Ciro interviene

Ma chi sono questi Angi e Ciro? Niente di meno che gli ex coinquilini e amici di Perla, Angelica Baraldi e Ciro Petrone, che avevano stretto un bel legame con Mirko Brunetti e, ovviamente, con la Vatiero ancora in Casa.

Ma, hold on a second, la partecipazione degli ex coinquilini ha fatto scatenare la fantasia di Perla sulla vera identità dell’artefice di questo gesto.

Chiacchierando con Letizia nel cuore della notte, ha condiviso una sua teoria avvincente sull’aereo misterioso.

Secondo la nostra gieffina, potrebbe essere stato lo stesso Mirko a partecipare al regalo:

Non è la scritta in sé per sé, ma quella presenza e la partecipazione di Angi e Ciro, cioè, Angi e Ciro equivale a quella persona. Non è che Angi e Ciro si svegliano la mattina…tengono conto anche di quella persona. Perché comunque gli vogliono bene.

Tuttavia, la verità sull’aereo inviato a Perla è finalmente emersa grazie a Ciro Petrone.

In realtà, il piano è stato messo in atto prima che Mirko lasciasse la Casa del Grande Fratello, il che significa che il ragazzo non c’entra nulla con il messaggio.

È stata un’iniziativa dei fan dei “Perletti”, che hanno poi coinvolto Angelica e Ciro.

Ciro ha chiarito tutto in un commento su un video postato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello, mettendo fine ai dubbi:

L’aereo è stato organizzato prima dell’uscita di Mirko Brunetti. Con questo sia chiaro che Mirko non ne era a conoscenza. Se ci sarà modo in puntata informeremo Perla che l’aereo è stato organizzato quando Mirko era ancora in Casa.

L’ex gieffino ha anche risposto alle critiche degli spettatori, sottolineando che lui e Angelica hanno voluto solo fare un gesto di affetto verso la coppia e non cercavano visibilità.

Ora, non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se Alfonso Signorini farà chiarezza sulla questione.