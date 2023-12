Federico Massaro ha affermato di provare dell’interesse dei confronti di Anita Olivieri (ma di sentirla un po’ chiusa). Durante un momento di confidenze con Rosy Chin, uno degli autori del Grande Fratello non è riuscito a rimanere in silenzio.

Ed infatti da mesi, il popolo dei social, si mormora di una possibile relazione “segreta” proprio tra Anita ed uno degli autori del Grande Fratello.

“Molto preziosa, è speciale. Lei è autentica e sincera. Devi darle il tempo di avvicinarsi, poi tutto verrà molto semplice. Anche solo chiacchierarci. Se sforzi e la rincorri…”, ha commentato Rosy parlando di Anita.

Dalla regia, ad un certo punto, si è sentita una voce con cadenza romana affermare: “Sta parlando di Anì con quella”.

“Con quella?” ha esclamato Rosy particolarmente stupita.

Cosa ne pensate? Ecco il VIDEO.

Anita è chiusa eh! Io so poco però… quello che so, lo so e basta. Per sentito dire. Ha avuto una storia di dieci anni? Non riesce a parlare di lui perché ci sta male? E’ selettiva? Sì, ho visto. Io parto sempre con una base di amicizia. Abbiamo parlato in sauna ma si è focalizzata su di me e di lei non ha detto tanto.