Stop al doppio appuntamento del Grande Fratello. Dalla settimana prossima, il reality show di Alfonso Signorini farà uno sgambetto alla sua solita routine e si farà vedere solo il sabato fino alla fine di dicembre.

Grande Fratello salta due appuntamenti del lunedì: ecco per quale motivo

La bomba è stata lanciata direttamente da Rebecca Staffelli sui social. Ad approfondire la questione svelando per quale motivo, invece, ci ha pensato il blog di DavideMaggio:

Ci risulta che la motivazione sia legata alla messa in onda di Io Canto. La semifinale del talent di Gerry Scotti era in programma giovedì 21 dicembre per lasciare spazio mercoledì alla Coppa Italia.

A Cologno si pensa di anticiparla al 18 dicembre, salvo nuovi cambiamenti che a Mediaset sono all’ordine del giorno. Per questo motivo non c’è ancora l’ufficialità.