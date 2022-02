Lulù Selassiè e Miriana Trevisan si “accordano” sotto le coperte? In queste ore i miei amici di Twitter stanno facendo girare un video proveniente dalla Casa del Grande Fratello Vip con protagoniste proprio le due concorrenti senza microfono.

Miriana e Lulù parlano senza microfono e scoppia la polemica

Miriana e Lulù stavano prendendo degli accordi sulle prossime nomination della Casa? E’ possibile che le vippone stessero anche parlando di fatti privati e personali cercando di eludere i microfoni per tenere “segreta” le loro conversazione.

Il regolamento del Grande Fratello Vip, però, vieta questo tipo di cose.

Secondo i miei amici di Twitter la princess e la ex protagonista di Non è la Rai stavano parlando di mal di stomaco e di alcuni accadimenti fuori dal reality show. Niente strategie e nomination già programmate? A quanto pare le vippone sono in buona fede.

Voi cosa ne pensate?

Mentre di la stanno a fare le pizze fritte, Miriana e Lulu si stanno a fare tutti i loro inciuci notturni senza microfoni, per questo vanno a ‘dormire’ alle 11! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/2O28EdI6pG — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 12, 2022