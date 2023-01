Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip della Murgia che chiede a Tavassi di avvicinarsi. Nonostante sul web l’atteggiamento di entrambi sia stato contestato, proprio Micol Incorvaia pare averla presa bene, scagionando l’amica.

Dopo la diretta del GF Vip, mentre i concorrenti si scambiavano pareri in giardino, Antonella Fiordelisi ha commentato la clip “incriminata” confrontandosi con Micol:

La cosa che ho visto con Edoardo non mi è piaciuta nei tuoi confronti, se ti devo dire la verità. Dato che tu non sei ancora innamorata di lui, hai avuto una reazione diversa. Se io fossi stata la fidanzata di Tavassi, l’avrei distrutta. Se vi sto dicendo che non mi fido c’è un motivo, no?