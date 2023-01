Tra gli argomenti di discussione del GF Vip Party di ieri, si è parlato anche del rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Ad aprire le danze sul tema è stata Ginevra Lamborghini.

Ci tengo molto a Nikita, mi sento affine per tante cose. – riportano le colleghe di IsaeChia – Malgrado sia riflessiva e ponderata, finisce in un tornado emotivo e non capisce più niente. Con Onestini ho sentito subito puzza di bruciato , l’ho visto molto giocatore. Comportamenti troppo recitati e controllati.

Anche Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita, è intervenuto sul brutto comportamento di Onestini al Grande Fratello Vip:

Nikita mi sembrava presa. Speravo che Luca si comportasse da signore. Invece è uno stratega, abile nel reality, e si è approfittato di questa situazione prendendo in giro Nikita. Io non mi sarei comportato così.

In ultimo, l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione, ha svelato perché è finita la loro storia:

Tra me e Nikita è finita perché io non sono andato a convivere. Mi sono spaventato è la verità. Quindi ci sarà sempre questo filo rosso che ci lega. Vorrei sapere chi lo ha stretto, quel giorno, quel filo là. Per il resto non ho fatto lo stalker. Al massimo andavamo alla stessa palestra. Incrociarsi vuol dire essere stalker, non credo.