Dopo la puntata di ieri, Micol Incorvaia è entrata un po’ in crisi. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la presenza di Edoardo Tavassi per lei è fondamentale e mettere in “piazza” il loro rapporto li ha resi vulnerabili.

Micol “gelosa” di Tavassi: ecco cosa le ha dato fastidio

Dopo la diretta, entrambi hanno parlato con Giaele, cercando di mettere dei “paletti” per ridimensionare le cose. Oggi pomeriggio invece, Micol è apparsa strana ed Edoardo ha cercato di capire cosa le stesse accadendo.

Micol Incorvaia ha confidato che tra i suoi pensieri c’è anche Tavassi che, proprio per questo, è entrato in crisi.

“Sei stato sempre corretto e non hai sbagliato niente. Mi dà fastidio che tu ti rapporti con persone che mi stanno sui coglion*, ecco”, ha precisato Micol tirando in ballo Oriana (grazie amic* di Twitter).

La Incorvaia ha aggiunto:

Non voglio alimentare l’ego di una persona che già se la sente calda… Io con una persona del genere non andrei nemmeno a prendere un caffè perché non ho niente da dirle.

Oriana Marzoli è perfetta per le dinamiche del gioco però Micol ha totalmente ragione. Qualcuno le ha visto fare un discorso un “pelo” profondo in questi giorni? Assolutamente no.

Edoardo Tavassi ha voluto precisare:

Io sono così, scherzo con tutti. E’ difficile che mi stia sulle palle una persona… Oriana è una ragazza superficiale questo non mi piace. Parla con quei 4 che c’hanno il fisico ed a me manco mi considera. A me non piace… se devo farle un complimento perché è una bella ragazza te lo posso fare. Io non sono stupido… a me che la mattina mi chiama ‘amore’ mi fa ridere. A meno che qualcuno mi stia sui coglion* io scherzerò con tutti. Non è un discorso stupido il tuo, ci sta!

Edoardo si è sfogato pure con Antonino, svelando che Oriana nemmeno lo salutava al mattino (dando il buongiorno solo a Luca Onestini ed i suoi addominali): “Se non piaccio non me ne frega un cazz*, va bene uguale!”.