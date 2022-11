Luca Salatino ha litigato con Matteo Ranieri? Ecco la verità

Durante il trono di Uomini e Donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri hanno stretto una bellissima amicizia. Dopo l’ingresso dello chef nella Casa del Grande Fratello Vip, i rapporti tra i due sembravano essersi incrinati.

Matteo Ranieri, sollecitato più volte sulla faccenda, ha sempre evitato di rispondere, fino ad oggi. Intervistato da MondoTV24 l’ex tronista ha svelato come stanno le cose:

Questa è la domanda che mi viene fatta spesso. Mi spiace non aver mai risposto, ma diciamo che fino a poco tempo fa pativo l’argomento e ho, quindi, sempre cercato di evitarlo. L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip.

E sul percorso di Luca Salatino nella Casa del Grande Fratello Vip, Matteo Ranieri ha aggiunto:

Luca è una persona particolare, lui mi diceva sempre: “Ahó, io so strano lo sai Mattè”. È davvero strano, ma è una brava persona. Sono sicuro che sconfiggerà ogni paura, ogni demone, come ha sempre fatto. Mi manca molto, penso di non averlo detto a nessuno se non a te adesso. Guardo spesso i nostri video e le nostre foto di quando stavamo in casa a Roma.

Lo penso sempre e il fatto che io non mi sia mai esposto sui social verso di lui è stato solo per rispetto, per evitare di mettermi in mezzo al suo percorso. Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando. Per quanto riguarda il suo percorso, il mio cuore lo vuole vincitore, ma onestamente il percorso penso non riesca a reggerlo così, lo vedo molto, troppo sofferente…