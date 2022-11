Valerio Tremiterra, ex fidanzato di Nikita Pelizon, ha commentato il famoso video diffuso da Chi Magazine subito dopo l’ingresso della modella nella Casa del Grande Fratello Vip, smentendo di essere stato lui il promotore numero uno della condivisione sui social.

Questo è un video che mi ha regalato lei prima di entrare nella Casa. Inaspettato ovviamente. Un video molto romantico. Carico di amore che il Grande Fratello Vip, senza nessuna autorizzazione, ha mostrato in televisione facendo addirittura il mio nome.

In barba alla privacy, in quanto io non volevo nemmeno che Nikita pronunciasse il mio nome. In ogni caso mi sono sicuramente sbagliato io perché mi sono fidato di amici. Ripeto comunque che la responsabilità è mia ad essermi lasciato convincere a darlo e ad oggi ne subisco le conseguenze.

In tutti i casi il video è stato dato da me solo perché era il periodo in cui Nikita era sotto l’attacco di bullismo, isolata dagli altri partecipanti della Casa.

Sicuramente è una donna che sa difendersi da sola. Io con quel gesto e con l’espormi volevo solo farle sentire la mia presenza. Tutto qui. Io questo lo chiamo amore. Eravamo molto presi entrambi. Chissà, innamorati. Almeno io lo ero. Ci siamo conosciuti il sei agosto e da quel giorno non ci siamo mai più staccati. Fino al maledetto giorno del 16 settembre, 40 giorni molto intensi, super belli, senza mai litigare.