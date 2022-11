Il Covid è entrato nella Casa del GF Vip, ormai è cosa nota. Ma come è stato possibile? L’opinionista Viviana Bazzani aveva avanzato alcune ipotesi e tra queste anche quella secondo la quale potrebbe essere stato uno degli ultimi arrivati. A pensarla nello stesso modo è stato anche Edoardo Tavassi.

Come è entrato il Covid al GF Vip? L’ipotesi di Edoardo Tavassi

Ad intervenire ieri sera in diretta con il GF Vip è stato il prof. Andrea Gori, direttore delle malattie infettive del Policlinico di Milano che rispondendo alle domande del conduttore Alfonso Signorini ha fatto un po’ di chiarezza su quanto accaduto:

E’ molto probabile che i tamponi eseguiti su persone asintomatiche e che quindi hanno un’infezione ancora in stato latente risultino falsamente negativi anche se sono positivi. All’inizio dell’infezione, l’infezione si può trasmettere e spesso il tampone è negativo. Per questo motivo consigliamo sempre di fare il tampone alle persone sintomatiche perchè quando si sviluppano i sintomi l’attendibilità del tampone è più alta. Quindi sì, è presumibile che il Covid sia stato portato in Casa da uno dei nuovi entrati. Direi proprio di sì.