Ipotesi Covid al GF Vip: come è entrato nella Casa? Parla opinionista

Argomento centrale nella Casa del GF Vip, nelle ultime ore è stato il Covid, che ha colto di sorpresa alcuni Vipponi tanto da spedirli tutti in isolamento. Ma come è potuto accadere? A fare delle ipotesi è stata l’opinionista Viviana Bazzani, la quale ha avanzato una serie di ipotesi.

Chi ha portato il Covid all’interno della Casa del GF Vip? Questa la missione di Viviana Bazzani che ha tentato di capire come sia stato possibile l’ingresso dell’inaspettato “coinquilino”.

In un video su TikTok ha ripercorso il ‘caso Covid’ ricordando i positivi, ovvero Charlie, Attilio, Patrizia e Luca Onestini. Dei quattro, quest’ultimo sarebbe l’ultimo entrato nei giorni scorsi. In merito l’opinionista esperta di gossip e cronaca nera ha commentato:

E’ possibile, dunque, che Luca covasse dentro il Covid nonostante i tamponi eseguiti siano risultati ovviamente negativi?

La Bazzani però evidenzia a questo punto anche un’altra ulteriore ipotesi:

Voi sapete che quando gli inquilini vengono chiusi in una stanza perché gli operai ed i tecnici girano, non è detto che magari per questi lavori qualcuno, vuoi o non vuoi, anche loro vengono tamponati però non si sa mai…