Cosa c’è davvero dietro l’intervento gratuito di Michele Morrone a Belen Rodriguez? Ormai da giorni non si parla d’altro. L’attore di 365 giorni è finito al centro della bufera per quel suo video in cui commentava: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belén. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu**. Però chi lo sa…”. Ma qual è la posizione di Belen in merito?

Michele Morrone e Belen Rodriguez: la verità sul presunto flirt

A quanto pare la showgirl argentina non avrebbe alcuna intenzione di replicare a Michele Morrone (nonostante abbia comunque fatto un gesto eloquente nei confronti dell’attore) come ha fatto sapere il suo entourage a Fanpage.it.

La domanda, tuttavia, resta sempre la medesima: cosa ci sarebbe dietro il commento offensivo di Morrone? Belen Rodriguez è felicemente in coppia con Antonino Spinalbese dal quale aspetta la bambina che sta per venire al mondo. Sebbene le strade tra i due sembrano ben distanti, in realtà un anno fa in rete era esploso un croccantissimo gossip su un presunto flirt tra l’argentina e l’attore.

Un mero gossip però, mai confermato da foto insieme ma solo dall’ipotesi di un presunto scambio di messaggi social. All’epoca, nel luglio 2020, la cronaca rosa definì Morrone come il “nuovo corteggiatore di Belen”. In merito però, Fanpage scrive: