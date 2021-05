Michele Morrone parla di Belen Rodriguez dopo alcuni pettegolezzi usciti sul loro conto la scorsa estate, prima che la showgirl argentina ufficializzasse la sua attuale relazione d’amore con Antonino Spinalbese.

Michele Morrone “offende” Belen Rodriguez?

C’è chi consiglia di fidanzarmi con Belen. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t**e e un cu**. Però magari chi lo sa.

Queste le parole di Morrone nel corso di una diretta su Instagram che hanno letteralmente scatenato gli amici dei social.

Dopo la rottura con Stefano De Martino, alla bella showgirl argentina sono stati attribuiti numerosi flirt, Morrone compreso.

Lo scorso luglio, tra le pagine di Chi si leggeva:

Circola un nome pesante tra i corteggiatori della Rodriguez, quello di Michele Morrone, l’attore del momento grazie al film 365 giorni. Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell’argentina.

Secondo i più “cattivelli” (che sono quelli che adoriamo!) Michele Morrone avrebbe risposto in questa maniera per via del due di picche che potrebbe avere ricevuto proprio da Belen Rodriguez.

Voi che ne dite?