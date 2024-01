Mew di Amici 23, svela: “Ecco perché ho abbandonato la scuola” – VIDEO

Dopo settimane di soffiate e indiscrezioni, Mew di Amici 23 svela per quale motivo ha abbandonato la scuola e parla del suo rapporto con Maria De Filippi.

Come ben sapete, la talentuosa cantante ha lasciato il talent show insieme a Matthew, suo fidanzato e anch’esso allievo della scuola più famosa d’Italia.

Mew ha svelato di soffrire di depressione e di non poter ignorare questo suo particolare stato emotivo:

Se penso ad Amici penso a Maria, che è una donna incredibile che mi ha aiutato e sostenuta in qualsiasi momento. Mi ha dato l’appoggio di cui avevo bisogno e soprattutto mi capisce. Per questo il rapporto che abbiamo lo porterò sempre nel cuore.

Tuttavia:

Ogni passo lì dentro è delicato ed entrare ad Amici per me è stata una salvezza. Veramente una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sto uscendo consapevole non solo dei miei limiti ma soprattutto di come fare a superarli.

Per questo ho deciso, insieme a tutti, che sarebbe stato giusto essere sincera, soprattutto con me stessa. Ascoltare il mio corpo, la mia mente, continuare questo percorso affrontandolo senza indossare maschere, non ha senso. Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita.