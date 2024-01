Amici 23 spoiler su Mew e Matthew, ecco la verità sull’abbandono

Amici 23, spoiler su Mew e Matthew: ecco per quale motivo i due cantanti hanno deciso di abbandonare la scuola del talento, scopriamo tutta la verità sull’accaduto.

Finalmente, dopo giorni di speculazioni e gossip dal retrogusto fake, i colleghi di FanPage ricostruiscono i fatti alla perfezione:

Mew, che aveva già dichiarato in più di un’occasione che non sarebbe rimasta ad Amici senza Matthew, ha deciso di seguirlo.

Fanpage.it ha appreso da fonti qualificate che la decisione dei due di abbandonare il programma sarebbe stata maturata in fretta e in furia, senza avvisare nessuno degli addetti ai lavori.

E ancora:

Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, Mew e Matthew non si sarebbero consultati con nessuno prima di abbandonare la scuola.

Hanno lasciato la casetta e gli studi dai quali va in onda il programma con mezzi propri, senza fermarsi a parlare con chi lavora dietro le quinte della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Una fretta che ha impedito qualsiasi tentativo di far ragionare i due. In particolare Mew, considerata particolarmente talentuosa – perfino dalla stessa Maria De Filippi – e in grado di poter concorrere per un posto al serale e forse addirittura per la vittoria finale.

Due opportunità che la giovane cantante si è preclusa quando ha deciso di seguire il fidanzato fuori dal programma.