Delia Duran dopo aver fatto coming out al Grande Fratello Vip (“Mi piacciono anche le donne”), ha parlato pure della possibilità di stare insieme ad una persona del suo stesso sesso.

“Visto che l’amore è libero adesso mi fidanzato con una donna!”, ha esclamato chiacchierando con le altre amiche della Casa. Pronta la battuta fulminea di Federica Calemme: “Eh, perché no! Hai ragione… magari con Soleil!”.

Manila ha concluso con una risata: “Genio del male”.



Federica, nonostante Alfonso Signorini non le abbia ancora regalato la giusta attenzione, sta già offrendo al pubblico social numerosissimi spunti di riflessione.

Ed infatti, proprio in queste ore, confidandosi con Delia Duran le ha raccontato alcuni episodi spiacevoli del suo passato:

Da piccola ero scura, nera nera e mi prendevano in giro perché dicevano che ero zingara, ero diversa, non ero italiana. Che poi non ci sarebbe nulla di male! Mi hanno massacrato un sacco… Non mi sentivo pronta per questo mondo. Ho ripreso poi a 17 anni a lavorare tramite un agente di Napoli che è poi diventato il mio più caro amico.