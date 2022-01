La modella napoletana Federica Calemme, avrebbe ancora tanto da dare e raccontare all’interno del Grande Fratello Vip, ma purtroppo il teatrino formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ha ormai preso da settimane il sopravvento oscurando tutti il resto. Federica, intanto, continua ad essere protagonista delle varie nomination, avendo comunque sempre la meglio.

Federica Calemme snobbata da Alfonso Signorini? Il suo punto di vista

In attesa di scoprire se anche il prossimo venerdì riuscirà a salvarsi dall’incubo del televoto, nelle passate ore ha lamentato la mancanza di attenzione a lei riservata in puntata da parte del padrone di casa Alfonso Signorini. Nonostante la sua conoscenza in corso con Gianmaria Antinolfi, infatti, secondo la modella non sarebbe comunque riuscita a catalizzare su di sé l’attenzione della produzione.

Alfonso Signorini, dunque, avrebbe continuato a snobbarla. Secondo l’imprenditore napoletano però, nella prossima puntata sarà il turno di una sorpresa pensata proprio per la giovane modella: “Venerdì sarà il tuo momento”, ha commentato Antinolfi, certo che possa giungere il padre della giovane per un saluto.

Federica, di contro, non ne sarebbe così convinta al punto da arrivare a pensare che la produzione non la ritenga poi così interessante:

Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante… Anzi, l’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato. E’ stato veramente un piacere passare qui del tempo con lui… A trovarne persone così!