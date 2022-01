Nelle passate ore Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati nella sauna del Grande Fratello Vip dove si sono svelati ulteriormente. La modella napoletana, in particolare, ha parlato della sua passata relazione tossica raccontando alcuni aspetti della storia con il suo ex, mentre Gianmaria ha cercato di proteggerla e valorizzarla.

E’ stata una lunga conversazione, quella avuta da Federica e Gianmaria, i quali hanno aggiunto un nuovo tassello alla loro conoscenza. La Calemme ha raccontato della sua passata storia svelando alcuni dettagli inediti:

Io poi quando mi fidanzo penso solo alla persona che ho accanto, sono super affettuosa, quindi pure nel letto do abbracci e lui no, dovevamo dormire sempre distaccati, non era per niente super affettuoso. Pochissime volte è stato affettuoso con me. Questa cosa mi ha fatto soffrire tanto. Le colpe le abbiamo entrambi, anch’io potevo evitare un sacco di cose, ho messo il dito nella piaga… Dopo tanto tempo lui voleva iniziare questa cosa della musica, voleva fare il deejay ed aveva intrapreso questo mondo, quindi h24 lui, il computer e la musica. Io sono passata del tutto in secondo piano, quindi non esistevo praticamente più.

E io in tutto questo ho voluto continuare, c’ero sempre, anche se litigavamo c’ero sempre e tornavo sempre. Poi c’è stato un periodo un po’ tosto, due volte ha dato i numeri… e ho continuato lo stesso perché ero innamorata, perché doveva andare così, perché mi ero messa in testa che doveva essere lui l’uomo della mia vita. Ero innamorata dell’idea che avevo non del rapporto che stavamo costruendo. Poi ho deciso di lasciare.