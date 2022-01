Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno deciso di rendere immune Soleil Sorge durante le battute finali del Grande Fratello Vip andato in onda lunedì sera. L’opinionista, quindi, interpellata da una internauta ha svelato per quale motivo fa sempre lo stesso nome.

Sonia Bruganelli svela perché rende sempre immune Soleil

Tra i commenti della pagina ufficiale di Instagram del GF Vip, una utente ha chiesto alle opinioniste (Sonia Bruganelli in particolar modo) per quale motivo diano sempre l’immunità a Soleil quando si vota per l’eliminazione.

Pronta la risposta della moglie di Bonolis:

Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie.

